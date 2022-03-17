Виходять живі дорослі і діти: у Маріуполі з обстріляного окупантами драмтеатру звільняють людей

Виходять живі дорослі і діти: у Маріуполі з обстріляного окупантами драмтеатру звільняють людей

Будівля витримала удар надпотужної авіаційної бомби та захистила собою життя людей, які переховувалися там.

У Маріуполі вчора окупанти ракетами обстріляли драмтеатр, де від обстрілів ховалися сотні дорослих і дітей. Сьогодні почали розбирати завали і звільняти людей, які вціліли.

Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денисова.

"Будівля витримала удар надпотужної авіаційної бомби та захистила собою життя людей, які переховувалися там. Звідти виходять живі дорослі та діти. Наразі ще немає інформації про загиблих чи поранених під завалами театру", - повідомила Денисова.

Вона наголосила на тому, що авіаудар по цій будівлі, яка з усіх сторін помічена надписами «діти» є актом геноциду та страшним злочином проти людяності, визначеним Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр, в якому ховалися люди