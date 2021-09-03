"Виходжують як рідного сина": у лікарні Мечникова у Дніпрі рятують життя 27-річного командира-сироти з Львівської області

"Виходжують як рідного сина": у лікарні Мечникова у Дніпрі рятують життя 27-річного командира-сироти з Львівської області

Боєць раніше вже двічі був поранений, але продовжував захищати Україну.

У Дніпрі у клінічній лікарні імені Мечникова рятують життя 27-рчного бійця, якого наздогнала куля снайпера. Вона потрапила у голову молодого чоловіка і його у вкрай важкому стані транспортували до Дніпра.

Про це повідомляє головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко.

За словами Риженка, 29 серпня до медзакладу потрапив 27-річний боєць на ім'я Андрій родом із Львівської області. Він отримав кульове поранення в голову, несумісне з життям, в населеному пункті Гірське Донецької області.

"Два попередніх поранення не зупинили молодого командира - він залишився на передку.

Йти було нікуди. Одразу з позиції, після надання першої медичної допомоги, організована евакуація в лікарню Мечникова. Доправлений у вкрай важкому стані - кома 2 ступеня, ШВЛ, медикаментозна седація. Одразу в операційну", - розповів Риженко.

Нейрохірурги лікарні Мечникова провели багатогодинну операцію. Куля снайпера увійшла в скронево-тім'яну область зліва, і діаметрально вийшла з іншого боку черепа. На п'ятий день після операції стан пораненого потроху стабілізується. Зараз у нього кома 1 ступеню.

"Нейрохірурги, реаніматологи, медсестри Мечникова виходжують, як рідного сина. Попереду довгий шлях лікування, болісних переживань і боротьби за життя молодого героя.

Андрій - сирота. Вдома ніхто не чекає. А зараз тихо шиплять апарати, заглушаючи крик його душі", - написав Риженко.

Нагадаємо, що у Дніпрі медики врятували мешканця Донецької області, якому в квартиру під час ворожого обстрілу влетіло два снаряда. В результаті детонації боєприпасів чоловік отримав множинні поранення.

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