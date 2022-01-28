Виховували ненавидіти: ексвійськовий розповів про знущання в частині Нацгвардії, де служив Артемій Рябчук

Чоловік розповів, що через психологічний тиск у частині його госпіталізували.

Колишній військовослужбовець частини Нацгвардії, в якій 20-річний строковик Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох людей, розповів про тиск та "особливі методи виховання".

Про це пише "Суспільне".

Колишній службовець військової частини 3021 у Дніпрі Сергій Грищенко розповів, що керівництво частини тиснуло на солдатів. Він зазначив, що доповідав про це в управління Нацгвардії ще у 2018 році, проте тоді його ігнорували.

Сергій Грищенко також розповів, що командування військової частини використовувало "особливі методи виховання", які полягали в створенні ненависті між офіцерами та солдатами.

"В цій військовій частині — надзвичайний психологічний тиск. Недарма два солдати там скоїли самогубство саме з цих причин. Тільки вони були більш подавлені морально, ніж Артем. Я сам був у схожому стані, потрапив до лікарні. Не виправдовую дій Артема, злочин не можна виправдати. Я просто розповідаю, яка ситуація там була", - каже чоловік.

Нагадаємо:

Читайте також: