Виховували ненавидіти: ексвійськовий розповів про знущання в частині Нацгвардії, де служив Артемій Рябчук

Чоловік розповів, що через психологічний тиск у частині його госпіталізували.
Колишній військовослужбовець частини Нацгвардії, в якій 20-річний строковик Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох людей, розповів про тиск та "особливі методи виховання".
Про це пише "Суспільне".
Колишній службовець військової частини 3021 у Дніпрі Сергій Грищенко розповів, що керівництво частини тиснуло на солдатів. Він зазначив, що доповідав про це в управління Нацгвардії ще у 2018 році, проте тоді його ігнорували.
Сергій Грищенко також розповів, що командування військової частини використовувало "особливі методи виховання", які полягали в створенні ненависті між офіцерами та солдатами.
"В цій військовій частині — надзвичайний психологічний тиск. Недарма два солдати там скоїли самогубство саме з цих причин. Тільки вони були більш подавлені морально, ніж Артем. Я сам був у схожому стані, потрапив до лікарні. Не виправдовую дій Артема, злочин не можна виправдати. Я просто розповідаю, яка ситуація там була", - каже чоловік.
Нагадаємо:
- Розстріл 20-річним Артемієм Рябчуком 5 людей у Дніпрі показав, що в структурі Національної гвардії є серйозні проблеми. Батьки строковиків, діти яких загадково загинули під час служби у частині, де стався розстріл, розповіли, що зі солдатів могли знущатись.
- Підозрюваний у вбивстві п'яти людей 20-річний Артемій Рябчук у суді визнав провину та розкаявся. Він зазначав, що йому жаль тих людей, яким він завдав болю.
Читайте також:
- У військовій частині Нацгвардії у Дніпрі, строковик якої розстріляв людей, проводять обшуки
- "Тягав за волосся, щоб віддала ключ": на "Південмаші" розповіли подробиці вбивства працівниці дніпровським стрільцем
- "Скалічені долі, забране життя і здоров'я": Мережа вибухнула розповідями про дідівщину в частині, де служив дніпровський стрілець