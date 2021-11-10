Виховуватиме батьківська кишеня: у Дніпрі затримали підлітків, які понівечили біотуалет і зняли це на відео

Виховуватиме батьківська кишеня: у Дніпрі затримали підлітків, які понівечили біотуалет і зняли це на відео

Група підлітків накидала каміння в унітаз туалету.

У Дніпрі підлітки збирали лайки в Мережі за відео, де вони нівечать біотуалет на Слобожанському проспекті. Вандалів розшукали правоохоронці і разом з батьками викликали до райвідділення поліції.

Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

"Сьогодні цим "діткам", які закидали унітаз і умивальник у туалеті у сквері на Слобожанському, сидячи в райвідділенні поліції було вже не так весело. Їхні батьки сплатять значний штраф. Незабаром будуть новини про інших "чад", які понівечили дитячі гірки. Їхнім батькам, думаю, також варто приготуватися до сплати. Не вміють виховувати своїх дітей - хай виховують свої кишені", - написав заступник міського голови.

Раніше малолітні вандали виклали в Мережі відео, де вони зайшли до громадської вбиральні, закидали камінням унітаз та умивальник і під сміх знімали на відео результат своєї "роботи".

Нагадаємо, що у Кривому Розі родина малолітньої вандалки, яка розмалювала вагон трамваю, гуртом відмивали "дитячу творчість", щоб не платити штраф.

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