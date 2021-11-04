Виховує чотирьох дітей: поліція розшукала матір, яка у Тернопільській області залишила посеред вулиці немовля

Свій вчинок жінка пояснила післяпологовою депресією.
У Тернопільській області розшукали жінку, яка в селищі Товсте Чортківського району посеред вулиці залишила немовля. Це - 30-річна місцева жителька, яка разом з чоловіком виховує чотирьох дітей.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
У поліції повідомили, що немовля біля закинутої будівлі знайшла 14-річна дівчина, яка йшла повз та почула плач. Неповнолітня занесла новонародженого у місцевий магазин, працівники якого викликали поліцію.
Правоохоронці встановили особу матері немовляти. Це - 31-річна жителька одного із сіл Чортківського району. Жінка разом із чоловіком виховують чотирьох дітей. Свій вчинок жінка пояснила післяпологовою депресією.
"Жінка пояснює, що вона не усвідомлювала своїх дій. А тому скоїла такий вчинок", - каже речник Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета.
У поліції відкрили провадження за ч.2 ст. 135 (Залишення в небезпеці) КК України. Жінці загрожує до 3 років позбавлення волі.
Читайте також:
- Рятівницею для покинутого на руїнах новонародженого хлопчика в Тернопільській області стала 14-річна школярка
- Переказав гроші мамі та купив авто: у Тернопільській області чоловік оформив на колегу 280 тис. грн кредиту
- У Дніпропетровській області поминальна вечеря закінчилася вбивством