Виховує чотирьох дітей: поліція розшукала матір, яка у Тернопільській області залишила посеред вулиці немовля

Виховує чотирьох дітей: поліція розшукала матір, яка у Тернопільській області залишила посеред вулиці немовля

Свій вчинок жінка пояснила післяпологовою депресією.

У Тернопільській області розшукали жінку, яка в селищі Товсте Чортківського району посеред вулиці залишила немовля. Це - 30-річна місцева жителька, яка разом з чоловіком виховує чотирьох дітей.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

У поліції повідомили, що немовля біля закинутої будівлі знайшла 14-річна дівчина, яка йшла повз та почула плач. Неповнолітня занесла новонародженого у місцевий магазин, працівники якого викликали поліцію.

Правоохоронці встановили особу матері немовляти. Це - 31-річна жителька одного із сіл Чортківського району. Жінка разом із чоловіком виховують чотирьох дітей. Свій вчинок жінка пояснила післяпологовою депресією.

"Жінка пояснює, що вона не усвідомлювала своїх дій. А тому скоїла такий вчинок", - каже речник Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета.

У поліції відкрили провадження за ч.2 ст. 135 (Залишення в небезпеці) КК України. Жінці загрожує до 3 років позбавлення волі.

Читайте також:

14-річна школярка випадково знайшла немовля на руїнах покинутого заводу | Новини України

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання