Вихваляли Путіна й закликали до держперевороту: СБУ затримала чотирьох агітаторів

У різних регіонах нашої держави СБУ викрила ще 4 проросійських агітаторів. Зокрема, вони виправдовували агресію РФ проти України, вихваляли злочини окупантів та захоплювалися диктатором Путіним.

Про це заявили у Службі безпеки України.

СБУ затримала чергових зрадників / Фото: Служба безпеки України

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Як повідомляється, зрадників виявили:

на Вінниччині – місцевого хакера, який за допомогою комп'ютерних програм створив фейкове "відеозвернення" одного з колишніх високопосадовців ЗСУ та поширив його у соцмережі TikTok.

"У цьому "виступі" лунали провокативні заклики до насильницького захоплення держустанов України та вчинення масових заворушень на вулицях столиці. Таким чином фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві та інших регіонах нашої держави", – зазначили в СБУ.

СБУ затримала чергових зрадників

у Київській області – колишній депутат Фастівської міськради від забороненої партії ОПЗЖ, який позиціонував себе як "експерт-політолог" та у власному відеоблозі оприлюднював кремлівські наративи щодо агресивної війни проти України.

Для поширення ворожого контенту зловмисник використовував власний YouTube-канал, а також сторінки в Telegram, TikTok та Instagram із загальною аудиторією понад пів мільйона користувачів.

на Прикарпатті – прихильник депутата держдуми РФ Леоніда Слуцького – очільника прокремлівської партії ЛДПР.

"Фігурант поширював на власній сторінці в "Однокласниках" публічні виступи російського посадовця на підтримку агресивної війни проти України", – встановили у ході слідства.

СБУ затримала чергових зрадників

у Донецькій області – мешканець Краматорська, ідеологічний прихильник рашизму.

У російських соцмережах фігурант виправдовував захоплення частини східних районів України та героїзував російських окупантів.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Злочинні дії агітатора з Вінниччини додатково кваліфіковано за ст. 109 Кримінального кодексу України", – зауважили у відомстві.

СБУ затримала чергових зрадників

Раніше ми розповідали про те, що від початку війни СБУ викрила в Україні багатьох зрадників, які погодились працювати на Росію проти власної ж держави. Тепер держава-агресорка "кинула" їх і колаборанти отримали реальний термін ув'язнення.

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