Вихваляв Кадирова та переховувався в монастирях УПЦ МП: на Буковині затримали чоловіка

Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки України запобігла втечі за кордон 20-річного жителя Черкас, який вихваляв російських окупантів і понад два роки ховався у монастирях УПЦ (МП).

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Співробітники СБУ затримали зловмисника поблизу чоловічого монастиря УПЦ (МП) на Буковині, де він переховувався і планував нелегальний перетин кордону у напрямку ЄС", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник підтримував агресію РФ проти України, публікуючи пропагандистські пости в Instagram. Зокрема, він прославляв бойовиків Кадирова, поширював фейки про ЗСУ та закликав українських військових скласти зброю.

Отримавши підозру у липні 2022 року за статтею 436-2 ККУ, провокатор зник з дому, шукав прихисток у монастирях різних областей.

"За добу до обрання запобіжного заходу підозрюваний приховано залишив свою оселю і почав переховуватися у місцевому жіночому монастирі УПЦ (МП). Згодом фігурант перебрався до Тернопільської, а потім Чернівецької областей. У західних регіонах України він так само ховався у храмах УПЦ (МП), де в обмін на "укриття" працював різноробочим", - йдеться в повідомленні.

На Буковині чоловік планував втечу до однієї з європейських країн, для чого активно вивчав іноземну мову та розробляв плани нелегального перетину кордону.

Наразі він під вартою. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, настоятелю храму УПЦ МП, який вихваляв Путіна, оголошено вирок.

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