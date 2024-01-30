Вихваляв терористів та підтримував агресію РФ: суд засудив настоятеля УПЦ МП

Настоятеля храму УПЦ (МП), який вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу, засудили.

Про це інформує СБУ.

Йдеться про настоятеля одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП). Священослужитель у своїх соцмережах називав збройну агресію РФ "громадянською війною" в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу.

Крім того, він перепощував публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території нашої держави та героїзували російських окупантів.

"Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій", - вказано у повідомленні.

Клірика також засудили через проросійські наративи для маскування злочинних дій. Їх він писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом.

Співробітники СБУ розшукали і затримали зловмисника після того як він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України.



Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь рф.

"З урахуванням повної співпраці зі слідством, йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі. Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури", - додали в СБУ.

Також ми повідомляли, що Служба безпеки України викрила у Києві агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод.

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