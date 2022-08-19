Вихопив сумку, послизнувся і впав: на Тернопільщині грабіжник-невдаха проведе у в'язниці 7 років

Він був вже неодноразово судимий за крадіжки та грабежі.

У Теребовлі на Тернопільщині чоловік викрав у жінки сумку посеред вулиці та намагався втекти, але пробігши 10 метрів послизнувся, впав та був затриманий самою потерпілою. Їй допомогли небайдужі свідки.

Про це повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі.

На судовому засіданні обвинувачений визнав вину у скоєному злочині. За замах на грабіж в умовах воєнного стану чоловік сидітиме за ґратами сім років. Відомо, що він був вже неодноразово судимий за крадіжки та грабежі.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила агента ФСБ, який мав встановити "жучки" у Верховній Раді.

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