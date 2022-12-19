Викиди в повітря і негативний вплив на легені: експертка розповіла, в чому небезпека генераторів

Через масові ракетні обстріли критичної інфраструктури міста України накрили регулярні віялові відключення світла і затяжні блекаути. Бізнес та пересічні українці змушені шукати альтернативні джерела електроенергії. Виходом із ситуації стало встановлення генераторів. Однак вони негативно впливають на здоров'я містян та навколишнє середовище. Що про це говорять експерти — читайте в матеріалі ТСН.ua.

За останній місяць попит на генератори у великих торгівельних точках країни зріс вдесятеро. Такі дані оприлюднив, наприклад, нещодавно Епіцентр. Кожен пристойний міський заклад використовує такий девайс. А тому через велику кількість різноманітних кафе, магазинів, ресторанів, салонів тощо у центральних районах великих міст, генератори можна зустріти практично на кожному кроці. Їх встановлюють навіть на цокольних поверхах житлових будинків. Таке засилля генераторів значно змінює рівень шуму та якість повітря в мегаполісах.

За словами кураторки соціального проєкту ЛУН місто AIR Анни Денисенко, яка займається дослідженням якості повітря в містах за допомогою власної системи відслідковування, робота генераторів спричиняє забруднення сумішшю з чадного газу, дрібнодисперсного пилу, діоксидів азоту тощо.

Вплив генераторів на якість повітря в містах України

Будь-який генератор виробляє вихлопні гази. Саме вони приносять найбільшої шкоди українським містам. Наприклад, за даними Анни Денисенко, в Києві 80-90% забруднення відбувається ними. Однак раніше мова йшла про автомобілі містян. А тепер генератори зайняли їхнє місце. Можна сказати, що генератор — це невелике авто. Наразі такі девайси стоять чи не біля кожного закладу.

Є й інша проблема. Для автомобілів існують певні міжнародні стандарти та екологічні вимоги, які є досить жосткими. А тому сучасні автомобілі створюють невелику кількість викидів. Про генератори так сказати не можна. Екологічний стандартів, як таких, до них не існує. Тим більше, що в українських містах наразі більша частина девайсів виготовляється невідомими виробниками, які не завжди мають якісні фільтри.

Через використання неякісних фільтрів в повітрі з'являються маленькі часточки, які неозброєним оком навіть не помітно — дрібнодисперсний пил (PM1, PM2.5, PM10). Вони можуть потрапляти в судини, легені та кров людини, негативно впливаючи на роботу нервової системи, серця, мозку та провокуючи ряд хронічних захворювань. Також генератори викидають в повітря чадний газ, діоксиди азоту та інші небезпечні сполуки.

Чи впливають погодні умови на небезпеку викидів

Засилля генераторів в українських містах / Фото: Associated Press

Анна Денисенко стверджує, що наразі ЛУН місто AIR використовує понад сотню станцій для вимірювання кількості дрібнодисперсного пилу в повітрі в режимі реального часу в найбільших містах України (Київ, Львів, Одеса, Чернівці, Хмельницький, Ужгород, Вінниця, Тернопіль).

Дані показують, що, наприклад, в Києві сильних перевищень норми не помітно через особливості погодних умов. Всі речовини, які забруднюють повітря, швидко піднімаються вгору та розсіюються завдяки температурним показникам, вологості та тиску.

А ось в інших містах, зокрема в західних областях, перевищення концентрації пилу фіксується майже не щодня. Якість повітря в Черкасах та Львові значно погіршена. Це пов'язано з погодніми умовами, які склалися в цих містах, особливостями рельєфу та забудови (вулички тут вузькі, будинків багато).

Останні роки в Україні фіксуються не надто холодні зими. Протягом всього зимового періоду є значні перепади температури, що спричинюють утворення туману. За таких погодніх умов повітря циркулює досить слабо, вітру практично немає, а тому всі шкідливі речовини не піднімаються, а залишаються в тому шарі, де люди ними дихають.

Як краще встановлювати генератори, щоб зменшити їхній негативний вплив

В ДСНС дали певні рекомендації щодо правильного використання генераторів — бензинових та дизельних. Так, їх потрібно встановлювати на відстані 6-7 метрів до стін будинку. Пов'язано це не лише пожежною безпекою, але й тим, що продукти горіння можуть впливати на здоров'я людей в довготривалій перспективі. Також існує велика ймовірність померти від отруєння чадним газом. Тому генератори можна встановлювати лише на відкритому повітрі і, що дуже важливо розуміти, не на балконі.

По можливості, сусіди по бізнесу можуть вмикати один генератор на двох, щоб не лише зекономити, але й допомогти довкіллю.

Чи будуть штрафувати власників генераторів за забруднення повітря

В Державній екологічній інспекції повідомили, що вони підтримують розвиток країни під час війни, а тому до власників генераторів наразі не будуть застосовуватися штрафні сакнції. Однак, бізнесмени, які використовують такі девайси, повинні їх задекларувати. Зробити це досить просто:

Подається декларація до відповідних органів: наприклад, через "Дію", в обласних військових адміністраціях, в Київській міській державній адміністрації або в облдержадміністрації; В декларації потрібно зазначити відомості, визначенні додаванням першим до постанови КМУ від 18 березня 2022 р. №314 про "Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану".

Якщо власник бізнесу вирішить залишити генератор в своєму використанні і після закінчення війни, йому доведеться отримати додатково дозвіл на викиди.