Викинула гроші через огорожу: НАБУ та САП повідомили про підозру нардепці у торгівлі дозволами на перетин кордону (відео)

Нардепка від "Слуги народу" зі своєю помічницею торгували дозволами на перетин кордону.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у зловживанні впливом чинній нардепці через торгівлю дозволами на перетин кордону.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, нардепка від "Слуг народу" Людмила Марченко разом зі своєю помічницею пообіцяли за надання неправомірної вигоди забезпечити ухвалення уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".

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Надалі уповноваженими особами обласної військової адміністрації надано відповідний дозвіл особі (як водію) на перетин державного кордону.

Свої "послуги" нардепка та її помічниця оцінили у 5 300 доларів США.

Після отримання другого "траншу" у 2 800 доларів США детективами НАБУ осіб було викрито в одержанні неправомірної вигоди.

7 липня помічниця передали гроші нардепці, та щось запідозрила та викинула долари через кам'яну огорожу, але НАБУ та САП зробили відео.

САП та НАБУ повідомили про підозру народній депутатці Людмилі Марченко та її помічниці за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди, караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років).

Як ухилянти намагаються втекти за кордон

У ДПСУ періодично звітують, як деякі військовозобов'язані українці незаконно намагаються перетнути кордон і втекти до інших держав.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині екскерівник військкомату відправляв ухилянтів за кордон.