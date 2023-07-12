Викинула хабар через огорожу: у "Слузі народу" відреагували на скандал щодо нардепки Марченко

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на скандал довкола депутатки від провладної партії Людмили Марченко, яку підозрюють у торгівлі дозволами на виїзд за кордон.

Про це він повідомив на своєму телеграм-каналі.

Арахамія наголосив, що наразі членство Марченко у фракції "Слуга народу" призупинено. Її планують виключити з президентської політичної сили.

"Членство Людмили Марченко у фракції політичної партії "Слуга Народу" призупинено. Рішення про її виключення буде прийнято на найближчому засіданні фракції", - написав очільник фракції "Слуга народу".

Справа нардепки Людмили Марченко: що відомо

НАБУ та САП оголосили підозру народній депутатці від "Слуги народу" Людмилі Марченко. Її звинувачують у тому, що депутатка торгувала дозволами на виїзд за кордон, обіцявши внести ухилянта до системи "Шлях". За це вона просила 5300 доларів. Посередницею була помічниця Марченко, її теж оголосили підозру.

На одному із відео видно, як вона отримує хабар, проте зрозумівши, що за нею стежать - викидає гроші за паркан. Їй інкримінують ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 ККУ, максимальне покарання - до 5 років позбавлення волі.

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