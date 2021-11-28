Викинула немовля у відро з помиями: за вбивство дитини мешканка Гадяча отримала два роки в'язниці

Жінка народила здорову дівчинку без жодної медичної допомоги, але немовля прожило лише пів години.

Мешканка Гадяча втопила власну новонароджену доньку у відрі з помиями. Жінка народила здорову дівчинку без жодної медичної допомоги, але немовля прожило лише пів години.

Гадяцький районний суд Полтавської області призначив два роки позбавлення волі жінці за умисне вбивство новонародженої доньки.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на вирок від 24 листопада.

Вночі 21 грудня 2020 року в обвинуваченої відбулися пологи в її квартирі. Без жодної медичної допомоги жінка народила здорову дівчинку. Однак дитина прожила не більше ніж 30 хвилин, оскільки після народження матір помістила новонароджену у відро з помиями. Як з’ясувала експертиза, смерть дівчинки настала від механічної асфіксії внаслідок утоплення при зануренні в ємність з рідиною.

У суді жінка частково визнала вину, заявивши, що дитина загинула внаслідок необережності. Обвинувачена стверджувала, що у день пологів відчувала болі в животі і думала, що це харчове отруєння. Вона додала, що під час справляння природних потреб дитина випала у відро з помиями. Після чого жінка почала панікувати і розбудила своїх батьків, які вже спали. Вони наказали їй нічого не чіпати і викликали швидку.

Під час допиту фельдшерка повідомила: коли прибула на місце події, то новонароджена дитина була мертвою і лежала у відрі з помиями. Породілля сиділа на ліжку, де все було мокре і закривавлене, тому у неї склалося враження, що там відійшли води і пологи відбулися саме в тому місці.

Водночас лікарка-гінеколог Гадяцької лікарні у суді заявила, що обвинувачена перебувала на обліку як вагітна, регулярно ходила на прийом, здавала аналізи. Останній раз була на прийомі 18 грудня 2020 року, тобто за три дні до пологів. Згодом медик дізналася, що обвинувачена народила вдома над відром дитину. За словами лікарки, розповідь дівчини не може відповідати дійсності, бо стрімкі пологи тривають близько півтори години, плацента могла випасти, але не відразу, для цього необхідний був час; пуповина також не могла розірватись шляхом натягування, тільки механічним шляхом.

Суд дійшов висновків, що за умови вилучення дитини із рідини одразу після її потрапляння туди чи через 1-2 хвилини та надання їй негайної долікарської допомоги, настання смерті дитини можна було б уникнути. Самі ж свідчення обвинуваченої суд розцінив критично і вважав їх неправдивими.

Після визначення міри покарання, обвинувачену одразу було взято під варту.

Нагадаємо, що у Луцьку чоловік виявив у кімнаті свою дружину та 2-річну доньку з ножовими пораненнями. З'ясувалося, що жінка намагалася піти з життя, прихопивши з собою дитину. Вона залишила передсмертну записку.

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