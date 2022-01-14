Викинули паралізованого собаку просто у кущі: яка подальша доля сербернара, якого позбулися господарі під Запоріжжям

Викинули паралізованого собаку просто у кущі: яка подальша доля сербернара, якого позбулися господарі під Запоріжжям

Пес зараз перебуває на лікуванні.

У Запорізькій області подружжя виявило у кущах паралізованого собаку породи сербернар. Він лежав у кущах, де практично ніхто не ходить, тож жінка і чоловік припустили, що тварину просто вивезли помирати. Місцеві жителі найближчого села кажуть, що таких собак у них в населенному пункті не було. Тож, скоріш за все, пес "завезений". Подружжя звернулося по допомогу до місцевих зоозахисників, і ті забрали сербернара і відвезли його до ветеринара.

Про долю пса розповідає видання "Суббота".

Як повідомила зоозахисниця Дар'я Стешенко, сенбернар, якого назвали Юлісом, виявився спінальником.

"Пес замерзлий, щонайменше 3 дні без їжі, сечовий міхур повний, самостійно не спорожнюється. На рентгені видно дегенеративні зміни у хребцях шийного відділу. Якщо говорити простою мовою – нижня частина тіла ні функціональна, ні чутлива, зміни у шийному відділі необоротні. Собака в такому стані тривалий час, це запущений варіант, грає роль віку (приблизно 7-10 років) і те, що порода велика. На жаль, сприятливих прогнозів саме в цьому випадку немає, ми не можемо вилікувати Юліса. У наших силах дати можливість йому у його стані жити якісно. Це нелегко фізично, але, можливо", — розповіла Дар'я.

Юліс вже кілька днів перебуває під наглядом ветеринарів та волонтерів.

"Настрій у хлопця хороший, він намагається дати лапу, стежить очима, гарчить, але люблячи. Дуже вдячний, що дістаємо його з боксу, перевертаємо, намагається допомагати, дуже хочеться йому стати на лапи, але, на жаль (нижня частина тіла ні функціональна, ні чутлива, зміни в шийному відділі незворотні). Сечу видавлюємо, годуємо з рук, гладимо. Він радий увазі та теплому, чистому куточку", — розповіла волонтерка Дар'я Стешенко.

Дар'я зазначає, що у собаки після МРТ діагностували IVDD тип Хансен I Th5-Th6. При цьому типі відбувається випадання вмісту міжхребцевого диска в просвіт спинномозкового каналу, що створює компресію спинного мозку. Крім цього, є серйозні проблеми з хребцями та дисками.

Волонтери вирішують питання, що робити з псом, оскільки він великого розміру, паралізований і потребує піклування. Розглядався також варіант евтаназії.

Нагадаємо, що в Одесі двоє чоловіків та дівчина врятували пса, який впав в щілину між двома будинками і не міг самостійно вибратися звідти впродовж тижня.

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