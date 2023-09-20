Викинуті через огорожу гроші та гучний корупційний скандал: суд обрав запобіжний захід депутатці Марченко

Вищий антикорупційний суд визначив 53 600 гривень застави з покладанням низки обов'язків народній депутатці від фракції “Слуги народу” Людмилі Марченко, яку підозрюють в отриманні хабаря.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У САП не вказують прізвище політика, проте з деталей справи зрозуміло, що йдеться про нардепку Марченко.

“20 вересня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим Генеральним прокурором, обрав запобіжний захід чинному народному депутату, яка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях»”, — йдеться у повідомленні.

“На сьогодні встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці, а саме отримання 11,3 тис. доларів США від двох громадян за безперешкодний перетин кордону”, — інформує САП.

Суд застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 53,6 тис. грн. Це максимальний розмір застави, передбачений законом для такого злочину.

Також на указану підозрюваному поклали обов’язки: прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою; повідомляти їх про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, а також іншими підозрюваними у справі; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Передісторія

За версією слідства, яке проводили НАБУ та САП, нардепка Людмила Марченко разом зі своєю помічницею пообіцяли за надання неправомірної вигоди забезпечити ухвалення уповноваженими особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи “Шлях”.

Свої “послуги” нардепка та її помічниця оцінили в 5 300 дол. США. Після отримання другого “траншу” у 2 800 дол. США осіб було викрито в одержанні неправомірної вигоди. 7 липня помічниця передала гроші нардепці, та щось запідозрила та викинула долари через кам'яну огорожу, але НАБУ та САП зробили відео.

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