Викинуті фрукти і овочі гниють на узбіччях: росіяни забороняють херсонцям везти продукти до Запоріжжя

Викинуті фрукти і овочі гниють на узбіччях: росіяни забороняють херсонцям везти продукти до Запоріжжя

Російські окупанти знущаються різними способами над мешканцями окупованих територій.

Росіяни продовжують тримати як живий щит тисячі українців, зокрема маріупольців та мешканців окупованої Херсонської області. Зокрема, потерпають на блок-посту у Василівці ті, хто прямує в бік Запоріжжя.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, наразі багато мешканців Херсонської області прямують в бік Запоріжжя з вантажом власноручч вирощених огірків, полунці та інших типових для цього часу овочів, фруктів та ягід. Втім, окупанти примушують все викидати перед блокпостом. Мовляв, то російські товари - "нічого хохлов кормить".

"Зараз сотні кілограмів продуктів та тисячі неоодриманих гривень гниють по дорозі та на узбіччях. Голодомор давно став невідємною частиною геноциду українців з боку росіян", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Маріуполь зруйнований окупантами і перетворився на кладовище. За місяць росіяни поховали в братських могилах щонайменш 16 тисяч місцевих мешканців. Росія почала анексію Маріуполя і видає російські паспорти.

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