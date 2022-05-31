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Викинуті фрукти і овочі гниють на узбіччях: росіяни забороняють херсонцям везти продукти до Запоріжжя

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Викинуті фрукти і овочі гниють на узбіччях: росіяни забороняють херсонцям везти продукти до Запоріжжя

Фото: Associated Press

Російські окупанти знущаються різними способами над мешканцями окупованих територій.

Росіяни продовжують тримати як живий щит тисячі українців, зокрема маріупольців та мешканців окупованої Херсонської області. Зокрема, потерпають на блок-посту у Василівці ті, хто прямує в бік Запоріжжя.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, наразі багато мешканців Херсонської області прямують в бік Запоріжжя з вантажом власноручч вирощених огірків, полунці та інших типових для цього часу овочів, фруктів та ягід. Втім, окупанти примушують все викидати перед блокпостом. Мовляв, то російські товари - "нічого хохлов кормить".

"Зараз сотні кілограмів продуктів та тисячі неоодриманих гривень гниють по дорозі та на узбіччях. Голодомор давно став невідємною частиною геноциду українців з боку росіян", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Маріуполь зруйнований окупантами і перетворився на кладовище. За місяць росіяни поховали в братських могилах щонайменш 16 тисяч місцевих мешканців. Росія почала анексію Маріуполя і видає російські паспорти.

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