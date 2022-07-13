"Викинув 4 тисячі співробітників": Арестович прокоментував передавання Ахметовим каналів в управління державі

Наразі радник голови офісу президента пропонує подивитися, як бізнесмен Рінат Ахметов буде прощатися із співробітниками медіа.
У передаванні українським бізнесменом Рінатом Ахметовим медіабізнесу в управління державі немає якогось підступу.
Про це в інтерв’ю Наталії Мосейчук сказав радник голови офісу президента Олексій Арестович.
"Це величезні кошти: 100 млн на місяць. Зараз бізнесу немає, тому що більшість активів захоплено або зруйновано. Кажуть, що він будує завод чи в Болгарії, чи десь ще... І кидати на неприбуткову діяльність, якими були його канали, як кажуть фахівці, такі гроші він просто не має змоги. До того ж тут можна підставити державу: "Ви хотіли - ось. Тепер у вас 4 тисячі співробітників, яких ви маєте забезпечити робочими місцями"", - зазначив Арестович.
Він також додав, що хотів би поставити питання до співробітників Ахметова, чи не бажають вони висловитися з цього приводу?..
"Це ж було раптове рішення. Я не думаю, що їх попереджали заздалегідь", - замислився радник.
За його словами, війна сама по собі виконає закон про деолігархізацію, тому що олігархів у цій країні не залишиться фізично.
"Зараз ми побачимо, як вони будуть прощатися із людьми. Що має робити лідер, так це піклуватися про людей ціною власного здоров'я", - додав Арестович.
Нагадаємо, український мільярдер Рінат Ахметов заявив, що відмовляється від своїх медіа та передає їх в управління державі. Він додав, що цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів, ліцензій друкованих медіа в Україні.
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