Викинув речі і вистрибнув сам: у Луцьку чоловіка, який випав з вікна, рятували футбольні фанати

Постраждалий отримав травми, і його ушпиталили.

У Луцьку Волинської області з вікна 9 поверху вистрибнув чоловік. Врятували життя самогубцю футбольні фанати, які йшли вулицею.

Про це повідомляє Волинь Post.

Подія сталася сьогодні, 30 червня, вночі у Луцьку на проспекті Молоді. Чоловік спочатку викинув з вікна книжки, а потім стрибнув сам. Під час падіння він спершу впав на дерево, а звідти вже на землю, що врятувало йому життя.

Постраждалого помітили футбольні фанати, які поверталися по домівках після колективного перегляду матчу. Вони викликали швидку та поліцію. Після падіння до чоловіка вибігла мати. Його госпіталізували у міську лікарню.

Нагадаємо, що у селі Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області 63-річний батько спочатку вистрелив у свого 34-річного сина, а потім вчинив самогубство.

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