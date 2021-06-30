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Викинув речі і вистрибнув сам: у Луцьку чоловіка, який випав з вікна, рятували футбольні фанати

Викинув речі і вистрибнув сам: у Луцьку чоловіка, який випав з вікна, рятували футбольні фанати

Викинув речі і вистрибнув сам: у Луцьку чоловіка, який випав з вікна, рятували футбольні фанати

Постраждалий отримав травми, і його ушпиталили.

У Луцьку Волинської області з вікна 9 поверху вистрибнув чоловік. Врятували життя самогубцю футбольні фанати, які йшли вулицею.

Про це повідомляє Волинь Post.

Подія сталася сьогодні, 30 червня, вночі у Луцьку на проспекті Молоді. Чоловік спочатку викинув з вікна книжки, а потім стрибнув сам. Під час падіння він спершу впав на дерево, а звідти вже на землю, що врятувало йому життя.

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Постраждалого помітили футбольні фанати, які поверталися по домівках після колективного перегляду матчу. Вони викликали швидку та поліцію. Після падіння до чоловіка вибігла мати. Його госпіталізували у міську лікарню. 

Нагадаємо, що у селі Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області 63-річний батько спочатку вистрелив у свого 34-річного сина, а потім вчинив самогубство. 

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