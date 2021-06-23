Викинув труп біля річки: в Івано-Франківській області чоловік вбив свого 28-річного товариша (відео)

Чоловік виніс з дому покійника і кинув біля водойми.

У селі Підгайчики Івано-Франківської області 51-річний місцевий мешканець вбив свого 28-річного односельчанина. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник відтягнув тіло знайомого до річки Турка, а сам втік.

Як розповіли у пресслужбі поліції області, 19 червня місцеві виявили труп чоловіка і зателефонували до правоохоронців.

"Біля річки Турка виявлено без ознак життя тіло чоловіка. Правоохоронці встановили особу загиблого – це 28-річний місцевий мешканець, на тілі якого виявлено тілесні ушкодження", - розповіли в поліції.

Правоохоронці обстежили прилеглу територію, і з`ясували, що до злочину причетний 51-річний місцевий мешканець.

Ввечері 12 червня він у власному будинку розпивав спиртне разом із загиблим. Під час застілля у них виник конфлікт і підозрюваний наніс тілесні ушкодження гостю.

Господар будинку вирішив не телефонувати ні медикам, ні в поліцію, а у скоєному не зізнавався, так як проживає сам.

Правоохоронці розшукали підозрюваного, а в його власному будинку виявили речові докази злочину. Усе виявлене вилучили і направили на експертизу.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Прикарпатцю уже повідомили про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Волині застілля завершилось вбивством: чоловік зарізав свого сусіда.

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