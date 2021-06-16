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Витягнув з мішка та поїхав геть: у Луцьку розшукують чоловіка, який розкидає містом цуценят

Витягнув з мішка та поїхав геть: у Луцьку розшукують чоловіка, який розкидає містом цуценят

скриншот з відео

Комунальники оголосили чоловіка у розшук.

У Луцьку чоловік розкидає вулицями міста цуценят. Він їздить автомобілем та викидає тварин із мішка. 

Про це повідомили в комунальному підприємстві "Ласка", яке займається безпритульними тваринами в Луцьку.

Працівники підприємства опублікували відео, на якому видно, як чоловік дістає із багажника автомобіля мішок та викидає звідти цуценя. Після цього чоловік їде геть, а розгублена тварина залишається посеред вулиці. 

Комунальники оголосили чоловіка у розшук. Вони хочуть допомогти йому зі стерилізацією тварини. 

"Ми допоможемо йому з безкоштовною стерилізацію, лише задля того, щоб не наражати ні в чому не винних створінь на небезпеку", - повідомили в КП "Ласка". 

Нагадаємо, у Києві поліція затримала чоловіка за вбивство трьох цуценят.

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