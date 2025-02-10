Викладача ЛНУ знайшли з проламаним черепом та набряком мозку під Києвом: що трапилось насправді

Ця історія здійняла галас на всю країну. Вже кілька днів поспіль Мережа гуде про те, що працівника Львівського національного університету після проходження ВЛК мобілізували. А потім його знайшли на узбіччі дороги з переламаним черепом. Автори публікації стверджують – чоловіка побили. Однак, у ситуацію вже втрутились військова частина та ТЦК. Своє слово сказала і поліція.

Подробиці в ексклюзиві TSN.UA розповіла Людмила Труфин.

Резонансний допис

Гучний інцидент із працівником Львівського університету! 8 лютого у Мережі з’явився резонансний допис чоловіка, на ім'я Владислав Кононов. Він написав про те, що його друга Степана Більченка доправили до Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП нібито для оновлення облікових даних. За словами автора допису, у той момент Більченко йшов на роботу до університету Івана Франка.

"Це мій друг Степан Більченко, ми дружимо більше 15 років. З дитинства, колись ходили в протестантську церкву у Львові. Більченка Степана Борисовича, було доправлено працівниками ТЦК у Львові, в районі Стрийського ринку, близько 9:00 ранку. Коли він йшов на роботу до львівського університету Івана Франка, де працював старшим лаборантом Навчальної Лабораторії ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття. Доправили до Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП нібито для оновлення облікових даних. Однак його примусили пройти ВЛК всього за дві години, без належного медичного огляду! Більшість лікарів він навіть не відвідав. Степан страждає на синдром обструктивне апное сну (ОАС), проте комісія заявила: "Якщо зараз не турбує - значить, здоровий".

Далі у дописі йдеться про те, що Більченка незаконно утримували цілий день, морально тиснули, залякували, виписали повістку та змусили підписати документ, що він нібито прибув за власним викликом о 19:00. За словами автора публікації, Більченко Степан Борисович мав дві законні підстави для відстрочки.

"Він є працівником Львівського національного університету імені Івана Франка, де не один рік працював старшим лаборантом Навчальної лабораторії ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття. Він проходив альтернативну службу через релігійні переконання та мав відповідні документи, які забороняють йому брати зброю до рук".

Владислав Кононов зазначив, що його друг дуже швидко опинився під Києвом. Цитую: “Як склалась ситуація до кінця не відомо, але після експрес мобілізації і швидкої відправки під Київ його знайшов на узбіччі траси чоловік і викликав швидку. В лікарні лікарі діагностували, "Набряк мозку, перелом черепа, та гематома». До кінця ще не відомо точно. Степан знаходиться зараз в критично важкому стані!” - написав Кононов.

"Хочу додати, що в людини забрали найцінніше – свідомість, бо з якої сили треба було бити, щоб переламати череп! Його друг, який у Львові сказав, що є позитивні прогнози. Я вважаю, що ситуація, яка склалась, не проста, оскільки Степан викладав ядерну фізику і працював в Університеті Івана Франка! Крім того, чому порушені закони мобілізації і бронювання. Степан є світлою і доброю розумною людиною, у важкі часи він завжди вмів знайти добрі слова підтримки, які були наповнені мудрістю, емпатією, добротою та любовʼю. Я щиро співчуваю татові і мамі, братові Степана".

Що кажуть у ТЦК

Допис миттєво набув шаленого розголосу і офіційна реакція на цю інформацію не змусила на себе довго чекати. 9 лютого з’явилася заява від Львівського ТЦК та СП. У ній зазначено, що Степан Більченко не перебував на військовому обліку в жодному з ТЦК та СП та не оновлював свої дані, через що і був доставлений до Личаківсько-Залізничного ТЦК. Після проходження медкомісії його визнали придатним до служби у ЗСУ, а підстав для відстрочки не виявлено.

"Жодних медичних, чи будь-яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку не представив. Нагадуємо, що в освітній сфері, в якій працював громадянин Більченко, право на отримання відстрочки від військової служби мають наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь. Громадянин Більченко, який працював лаборантом, не набував самостійного права на відстрочку".

Окрім того, в ТЦК зазначили, що Закон України про альтернативну військову службу в період воєнного стану не діє. Відповідно, 5 лютого 2025 року його було призвано на військову службу Личаківсько-Залізничним РТЦК та СП міста Львова. 6 лютого солдата Більченка Степана Борисовича відправили до військової частини А2900 для проходження базової загальновійськової підготовки.

Що кажуть у навчальному центрі

Тим часом заяву зробили й у 199 навчальному центрі ДШВ, куди Більченко був відправлений. У ній йдеться про те, що інформація про побиття не відповідає дійсності. А Більченко нібито зізнався у намірі самовільного залишення частини, і є матеріали, що це підтверджують. Військові також стверджують, що ніхто не завдавав йому ушкоджень, а отримані травми він міг спричинити собі самостійно.

"Під час оперативних дій було встановлено, що 07.02.2025 Більченко С.Б. невдало вистрибнув з машини (внаслідок чого отримав тілесні ушкодження), яка доставляла курсантів до одного з місць забезпечення, та побіг у невідомому напрямку. Відповідно була здійснена доповідь про скоєння СЗЧ згаданим курсантом. Цього ж дня, військову частину сповістило ВСП про те, що було знайдено даного курсанта і він перебуває у лікувальному закладі".

Що кажуть у поліції

У поліції Житомирської області також прокоментували ситуацію й розповіли, що водії виявили на дорозі травмованого чоловіка, який був доставлений до реанімаційного відділення лікарні з тяжкими травмами голови. Обставин травмування чоловік медикам не пояснив, однак під час першочергового спілкування з поліцейськими заперечив причетність до цього сторонніх осіб, що зафіксовано на боді-камери патрульних. Нині потерпілий перебуває у лікарні, медики оцінюють його стан як стабільний.

"Під час першочергових слідчих дій було встановлено, що потерпілий – 27-річний житель Львівщини, солдат однієї з військових частин. Зі слів колег, чоловік зник під час переміщення особового складу з частини, де він того дня отримав обмундирування, до тренінгового центру. Чоловік знаходився у кузові автомобіля, а під час руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, й отримав зазначені ушкодження. Нині слідчі Житомирського районного управління поліції встановлюють усі обставини події та механізм отримання тілесних ушкоджень у межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України".

Смерть у ТЦК

Нагадаємо, що днями Україну сколихнула ще одна моторошна новина. На Буковині у ТЦК помер чоловік. Там проводили першочергові слідчі дії та заходи, спрямовані на встановлення об’єктивних обставин цього випадку. Про це повідомила поліція Чернівецької області.

За попередньою інформацією, під час проходження військово-лікарської комісії у чоловіка різко погіршилось самопочуття і він знепритомнів. Буковинцю одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце події було викликано медиків. Однак, під час проведення реанімаційних заходів лікарі констатували смерть. Тоді тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Відомості про подію слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою "природна смерть" Кримінального кодексу України.

Яка причина смерті

Згодом стало відомо, що судмедексперти встановили причину смерті чоловіка у ТЦК. Про це у коментарі molbuk.ua повідомив очільник державної спеціалізованої установи Чернівецького обласного бюро судовомедичної експертизи МОЗ України Віктор Бачинський. Результати розтину показали, що чоловік страждав на ішемічну хворобу серця та мав гостру серцеву недостатність. "Смерть наступила внаслідок гострого порушення серцевої динаміки".

Бачинський також додав, що у військовозобов'язаного було ожиріння третього ступеня. Зі слів представника МОЗ, на тілі померлого не були виявлені тілесні ушкодження. "Жодних синців або ударів не було виявлено".

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗНАЙШЛИ З ПРОЛАМАНИМ ЧЕРЕПОМ І НАБРЯКОМ МОЗКУ! СКАНДАЛ З ВИКЛАДАЧЕМ ЛНУ: ЩО ТРАПИЛОСЯ?

Нагадаємо, в Одесі працівники ТЦК нібито зламали ребра та пробили легені сину журналістки

Читайте також: