Театрального режисера Білоуса звинуватили в домаганнях до студенток – подробиці

Викладача КНУ імені Карпенка-Карого та художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру Андрія Білоуса звинуватили в непристойному листуванні та сексуальних домаганнях до студенток. Звинуватила викладача анонімна "студентка" у відео на YouTube, але офіційних заяв щодо незаконних дій Білоуса немає ані у навчальному закладі, ані в поліції.

Відео з анонімними звинуваченнями з'явилось на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса".

Анонімна дівчина розповідає про непристойні повідомлення, які писав їй викладач та психологічний тиск з його боку. Водночас "свідок #1", як її представлено у ролику, не згадує про прямі фізичні контакти з Білоусом.

"Перший свідок, перша частина. Не соромтеся, приєднуйтесь. Білоус має відповісти!", – йдеться в описі під відео.

Водночас опис самого Youtube-каналу обіцяє "повномасштабне оприлюднення доказів" злочинів викладача. Також невідомий власник каналу заявляє, що Андрій Білоус має бути звільнений та сидіти у тюрмі.

Youtube-канал "Ґвалтівник Білоуса" був створений у листопаді 2020 року. За понад чотири роки існування на ньому опубліковано кілька десятків відео, що присвячені студентським виставам.

Навчальний заклад відреагував на анонімні звинувачення на своїй сторінці у Facebook і попросив надати докази.

"Останнім часом, мережею, невідомими особами поширюється інформація про начебто неетичну та протиправну поведінку одного з викладачів нашого Університету. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого завжди стоїть на засадах законності та поваги, довіряючи лише офіційним джерелам інформації та доведеним фактам. На сьогодні, жодних офіційних заяв на адресу адміністрації Університету не надходило", – заявили в університеті.

Адміністрація порадила звертатись з фактами до правоохоронних органів, а також нагадала, що у навчальному закладі функціонують психологічна служба та "скриньки довіри".

"Закликаємо перевіряти правдивість матеріалів, що публікуються анонімними джерелами, щоб уникнути поширення неправдивих відомостей про наш заклад", – наголосили в університеті.

У коментарях думки користувачів розділились. Дехто гаряче підтримував звинуваченого викладача, запевняючи, що нічого подібного не могло відбуватись. Інші коментатори критикували навчальний заклад за те, що ті не бажають перевірити інформацію, коли жертва наважилась розповісти правду, хоча й анонімно.

Нагадаємо, влітку минулого року студентка Київського національного університету звинуватила у сексуальних домаганнях викладача, завідувача кафедри біохімії Навчально-наукового центру "Інститут біохімії та медицини".

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