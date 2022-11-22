Викладача із Сімферополя побили та заарештували за пісню "Червона калина"

Раніше чоловіка заарештовували та звільнили з роботи за пісню про Bayraktar.

В окупованому Сімферополі колишньому викладачеві Білогірського технікуму Андрієві Білозерову дали 14 діб адміністративного арешту за публікацію у "Вконтакте" української пісні "Червона калина".

Про це повідомляє російське видання "Холод".

Так, на чоловіка склали протокол про нібито використання нацистської символіки.

Сам Білозеров розповів, що 28 жовтня рані-вранці до нього до гуртожитку прийшли силовики.

"Мене обличчям у підлогу, практично без одягу, в одних трусах, вибачте, кладуть, надягають наручники і починають бити ногами по нирках, животу, грудях. Куди влучили – туди і вдарили", – описав чоловік своє затримання.

Він додав, що силовики наступали йому на голову ногами та пошкодили мочки вух. Один із силовиків "без жодних підстав" вдарив затриманого в обличчя.

У Білозерова також вилучили ноутбук, телефон та документи, зокрема й український паспорт, дипломи, трудову та санітарну книжки.

Чоловіка доставили до Центру протидії екстремізму в Сімферополі, де на нього і склали протокол.

Видання нагадало, що у вересні Білозерова заарештували на 13 діб та звільнили з технікуму через відеоролик. На ньому викладач та кілька студентів дивляться відео, на тлі якого звучить українська пісня про Bayraktar.

Вилучені документи чоловікові досі не повернули, тож він не може влаштуватися на роботу.

Нагадаємо, раніше в окупованому Криму російський "суд" оштрафував на 40 тис. руб. "Місіс Крим-2022" Ольгу Валєєву, а її подругу заарештував на 10 діб за виконання пісні "Червона калина".

Додамо, що білоруський суд визнав "екстремістською" пісню "Батько наш – Бандера, Україна – мати".

Співають пісні та розважають дітей: волонтери на Харківщині підтримують жителів звільнених територій

Читайте також: