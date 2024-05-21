"Викладався по повній для захисту, а отримав ненависть": військовий про роботу в ТЦК

Військового після поранення перевели на роботу до ТЦК. Тепер він ледь не щодня стикається з агресією цивільних, заради яких ризикував життям.

Працівники ТЦК щодня виписують повістки, перевіряють документи, а інколи й викликають поліцію.

"Суспільне" показало як працюють військові ТЦК у Дніпрі. Зокрема, свою історію розповів Іван. Чоловік отримав поранення на фронті 4 місяці тому, а тепер працює у військкоматі.

Іван воював на Запорізькому напрямку. Через уламки російського артилерійського снаряда отримав поранення руки. Після цього чоловіка перевели працювати в ТЦК. Захисник визнає, що робота складна морально, адже військові часто стикаються з агресією.

"Дуже важко емоційно. Тому, що ти викладався по повній для захисту людей, які зараз дуже негативно до тебе ставляться. Виражається це в якійсь, я не знаю, ненависті, злості", – зазначив Іван.

За його словами, якщо військовозобов'язані відмовляються показати свої документи, працівникам ТЦК доводиться викликати правоохоронців.

"Десь один випадок з 10, те що людина просто відмовляється всім показувати свої документи. Як і поліції, так і представникам ТЦК", – розповів військовий.

Раніше правозахисник розповів, чи можуть представники ТЦК примусово доправляти на звіряння даних.

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