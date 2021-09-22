"Виклик нашому президенту і нам всім": Єрмак прокоментував замах на Шефіра

Авто помічника Зеленського обстріляли вранці 22 вересня.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував замах на першого помічника президента Сергія Шефіра.
Заява з'явилася на його сторінці у Facebook.
За словами Єрмака, усі служби мають вжити необхідних заходів для того, щоб затримати нападника та притягнути до кримінальної відповідальності.
"Він не повинен уникнути покарання разом зі спільниками та замовниками. Замах на Сергія Шефіра - це виклик нашому президенту, а значить і нам всім. Ми цей виклик приймаємо, і будемо вирішувати будь-які проблеми тільки разом", - йдеться у дописі керівника ОП.
Єрмак наголосив, що особисто знає пораненого водія Шефіра: "Це не просто водій, а надійна та сильна людина, яку я особисто знаю багато років. Всім серцем сподіваюсь, що його життю нічого не загрожує та він швидко одужає", - додав він.
У середу, 22 вересня, під Києвом невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. В іномарку потрапило десять куль. Поранення отримав водій Шефіра. Його з пораненнями шпиталізували до "Феофанії". Розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб - це ст. 115 ККУ.