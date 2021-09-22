"Виклик нашому президенту і нам всім": Єрмак прокоментував замах на Шефіра

"Виклик нашому президенту і нам всім": Єрмак прокоментував замах на Шефіра

Авто помічника Зеленського обстріляли вранці 22 вересня.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував замах на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Заява з'явилася на його сторінці у Facebook.

За словами Єрмака, усі служби мають вжити необхідних заходів для того, щоб затримати нападника та притягнути до кримінальної відповідальності.

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"Він не повинен уникнути покарання разом зі спільниками та замовниками. Замах на Сергія Шефіра - це виклик нашому президенту, а значить і нам всім. Ми цей виклик приймаємо, і будемо вирішувати будь-які проблеми тільки разом", - йдеться у дописі керівника ОП.

Єрмак наголосив, що особисто знає пораненого водія Шефіра: "Це не просто водій, а надійна та сильна людина, яку я особисто знаю багато років. Всім серцем сподіваюсь, що його життю нічого не загрожує та він швидко одужає", - додав він.

У середу, 22 вересня, під Києвом невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. В іномарку потрапило десять куль. Поранення отримав водій Шефіра. Його з пораненнями шпиталізували до "Феофанії". Розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб - це ст. 115 ККУ.

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