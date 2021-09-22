"Виклик усій правоохоронній системі" - Венедіктова про обстріл авто Шефіра

Генеральна прокурорка розповіла про подію.

Викликом усій правоохоронній системі назвала напад на авто Сергій Шефіра генпрокурорка Венедіктова. Вона зараз перебуває на місці обстрілу разом зі слідчими.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі.

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"Я підтверджую факт - дійсно невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри в них, судячи з усього, були серйозні - автоматна черга прошила автомобіль. Сьогодні кинуто виклик правоохоронній системі - зранку на Київщині по дорозі між с. Лісники та с. Ходосівка обстріляли автомобіль першого помічника президента України. Невстановлені особи, за попередніми даними, із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів. В результаті поранений водій, якого наразі госпіталізовано", - зазначила прокурорка.

Вона додала, що розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).

"Інші подробиці та коментарі будуть пізніше, після проведення першочергових слідчих дій та оцінки ситуації. Прошу не спекулювати на цій темі та не займатися вигадками. Правоохоронці роблять все можливе з метою встановлення осіб зловмисників та їх затримання, звісно", - запевнила Венедіктова.

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