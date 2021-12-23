"Викликали негідні інстинкти для збудження притрасті": у Полтаві арештували трьох жінок, які продавали свої "голі" фото

"Викликали негідні інстинкти для збудження притрасті": у Полтаві арештували трьох жінок, які продавали свої "голі" фото

Жінки торгували своїми інтимними фото у Мережі.

У Полтаві суд відправив під нічний домашній арешт трьох жінок, які через Telegram торгували своїми інтимними відео та світлинами.

Про це повідомляє інтернет-видання "Полтавщина".

У Полтаві суд відправив під домашній арешт трьох мешканок Кременчука, які організували "порнобізнес", продаючи через Telegram свої інтимні фото та відео.

Згідно з матеріалами справи, троє мешканок Кременчука з липня 2021 року через телеграм-канал Lolitka торгували своїми "голими" відео та фото.

Так, у серпні та вересні фігурантки у месенджері знайшли трьох чоловіків-клієнтів, які на картку ПриватБанку перерахували їм кошти, на загальну суму 2200 грн. Натомість жінки надіслали їм свої інтимні фото та відео.

"Надавали послуги порнографічного характеру, які полягають у вульгарно натуралістичній, непристойній демонстрації геніталій, антиетичних сцен, які не відповідають моральним критеріям, порочать честь та гідність людини, викликаючи негідні інстинкти, призначені для збудження статевої пристрасті інших осіб", - йдеться у матеріалах справи.

Підприємливість жінок правоохоронці розцінили, як розповсюдження порнографії (ч. 3 ст. 301 КК України). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Наразі ж досудове слідство триває, а підозрюваних суд відправив під нічний домашній арешт.

Нагадаємо, що Хмельницькому суд виніс вирок жінці, яка намагалася продати у сексуальне рабство свою неповнолітню доньку. Вона отримала 6 років ув’язнення.

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