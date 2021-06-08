Викликав поліцію через погрози дружини: в Одесі у чоловіка копи знайшли дві гранати

Його передали працівникам СБУ.

В Одесі сьогодні вранці, 8 червня, чоловік викликав копів через погрози дружини, а коли правоохоронці приїхали - дістав з кишені дві гранати.

Про це повідомили в поліції.

На службовий планшет поліцейських приходить виклик “Домашнє насильство”. Патрульні попрямували на місце. Чоловік розповів, що у телефонній розмові йому погрожувала дружина, з якою він не проживає. Заявник запевнив, що має усі записи їхніх розмов і налаштований писати на неї заяву.

Та коли патрульні прибули на місце, ситуація набрала кардинально інших обертів. Не дуже тверезий заявник показав патрульним дві гранати Ф-1. Він поклав їх на капот службового авто. А потім на нього надягли кайданки.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, вибухотехніків, працівників СБУ, яким передали затриманого. Гранати виявилися навчальними.

Нагадаємо, в Одеській області в Усатівській ОТГ нетверезий чоловік влаштував стрілянину під час застілля з друзями. Копи, окрім пістолета, знайшли в нього ще й гранату.

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