Викликає серцеві хвороби та рак: в Україні заборонено пальмову олію в деяких продуктах

Лікарі категорично радять не споживати харчі, що мають у своєму складі “гідрогенізовану пальмову олію”, дітям і дорослим.

В середу, 4 вересня, Верховна Рада ухвалила закон, який повністю забороняє використання пальмової олії у продуктах дитячого харчування.

Про це повідомила одна з ініціаторок заборони, народна депутатка Олена Вінтоняк.

За законопроєкт 5148 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми" проголосувало 293 народних депутатів.

Ухвалений закон передбачає повну заборону використання гідрогенізованих рослинних жирів і олій та інших шкідливих трансжирів у дитячому харчуванні.

Окрім того, їх використання має бути не більше 2-х грамів на 100 грамів загальної кількості всіх жирів у продукті, відповідно до європейських практик.

Також передбачене обов’язкове маркування харчових продуктів, які містять рафіновані олії рослинного походження.

"Деякі компанії, заробляючи на солодощах мільярди, виробляють їх, використовуючи небезпечні трансжири, що не лише критично шкодять нашому здоров’ю. Це спричиняє онкологію (зокрема й дитячу) та серцево-судинні захворювання", – наголосила Олена Вінтоняк.

За її словами, скорочення споживання трансжирів може знизити смертність внаслідок серцево-судинних захворювань, оскільки їх наявність у раціоні підвищує ризик розвитку низки порушень здоров’я у людини. Передусім це серцево-судинні захворювання, деякі форми раку, ожиріння, діабет, розлад імунної системи.

"Лікарі категорично радять не споживати харчі, що мають у своєму складі “гідрогенізовану пальмову олію”, дітям і дорослим. Вона вже давно заборонена в багатьох країнах", – зазначила народна депутатка.

Нагадаємо, раніше видання Investing назвало продукти, з якими варто бути обережними.

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