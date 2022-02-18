"Викликає занепокоєння": в Україні виявили нову мутацію COVID-штаму "Омікрон"

Переважно новим варіантом "Омікрону" заразилися українці, які повернулися з-за кордону.

В Україні зафіксували новий варіант штаму коронавірусу "Омікрон" - BA.2.

Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін.

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"Щодо варіантів BA.1, BA.2 - так, вони зареєстровані на території України. Поки що це поодинокі випадки, і насправді коли ми подивимось на ось ці підвиди, підтипи штаму "Омікрон," то дійсно оцей другий варіант викликає занепокоєння...Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону", - заявив Кузін.

Зауважимо, що в деяких частинах Європи та Азії BA.2 або "Стелс" починає витісняти BA.1. Так, в низці країн на цей підваріант припадає понад половина досліджених інфікувань. За словами ВООЗ, даних щодо різниці між підваріантами наразі недостатньо для того, щоб робити висновки щодо їхньої небезпеки, однак декілька досліджень вже показали, що BA.2 є більш заразним, ніж вихідна лінія.

Раніше повідомлялося, що "невидимий" варіант "Стелс" має багато спільних мутацій зі стандартним "Омікроном", але в ньому відсутні конкретні генетичні зміни, які дозволяють використовувати лабораторні ПЛР-тести для виявлення ймовірних випадків інфікування.

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