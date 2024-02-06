"Викликають справжнє обурення дії співробітників ДЗНД": Малюк відреагував на скандал з Bihus.info

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що у той час, коли співробітники СБУ проводять операції зі знищення окупаційних військ Росії та послаблення сил ворога, справжнє обурення викликають дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ.

Так Малюк прокоментував стеження за командою журналістів-розслідувачів Bihus.Info – подробиці справи читайте за посиланням.

Заяву Василя Малюка опублікувала пресслужба СБУ.

"На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів. Наголошую – такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень. Серед іншого, я направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ, а президент України ще 31 січня підписав відповідний указ. Моя позиція однозначна – не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби: і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України. За будь-які незаконні дії має бути покарання", - зауважив очільник СБУ.

Василь Малюк також наголосив, що зробить все можливе, аби кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно.

"Сьогодні ми не просто будуємо оновлену СБУ, а захищаємо демократичні цінності, серед яких – свобода слова і незалежність медіа. Для мене особисто віднині це надпріоритет!", - резюмував очільник СБУ.

Нагадаємо, керівника департаменту СБУ звільнили через стеження за працівниками Bihus.Info.

Читайте також провідні новини дня: