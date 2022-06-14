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"Виключили зі списків": на півдні ЗСУ ліквідували понад десяток окупантів та знищили ворожу техніку

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"Виключили зі списків": на півдні ЗСУ ліквідували понад десяток окупантів та знищили ворожу техніку

Фото з відкритих джерел

На Південному напрямку окупанти не дорахувалися 16 своїх солдатів, танка та техніки.

Збройні сили України відмінно виконали бойові завдання.

Про це повідомляють в ОК "Південь".

"Наші підрозділи, виконуючи вогневі завдання, зокрема і з застосуванням ракетно-артилерійського озброєння, виключили зі списків 16 рашистів та скоротили ворожу армію на 1 танк і ще 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки", -  йдеться в повідомленні.

В той же час в районі Миколаївки на Херсонщині з переносного зенітно-ракетного комплексу заземлено ворожий гвинтокрил без можливостей повторного використання.

Раніше ми повідомляли,  що Олег Жданов назвав, яке озброєння та в якій кількості потрібне Україні для контрнаступу.

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