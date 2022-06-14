"Виключили зі списків": на півдні ЗСУ ліквідували понад десяток окупантів та знищили ворожу техніку

"Виключили зі списків": на півдні ЗСУ ліквідували понад десяток окупантів та знищили ворожу техніку

На Південному напрямку окупанти не дорахувалися 16 своїх солдатів, танка та техніки.

Збройні сили України відмінно виконали бойові завдання.

Про це повідомляють в ОК "Південь".

"Наші підрозділи, виконуючи вогневі завдання, зокрема і з застосуванням ракетно-артилерійського озброєння, виключили зі списків 16 рашистів та скоротили ворожу армію на 1 танк і ще 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

В той же час в районі Миколаївки на Херсонщині з переносного зенітно-ракетного комплексу заземлено ворожий гвинтокрил без можливостей повторного використання.

Раніше ми повідомляли, що Олег Жданов назвав, яке озброєння та в якій кількості потрібне Україні для контрнаступу.

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