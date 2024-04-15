"Вікна вилетіли разом з рамами": очевидці розповіли подробиці атаки на Дніпро

Дим та вогонь, від якого стало дуже страшно: очевидці падіння уламків ракети у Дніпрі поділилися пережитим з журналістами.

Про це пише Суспільне.

Олена, яка мешкає на сусідній вулиці, на момент падіння уламків була з чоловіком у дворі.

"Бачили ракету, як вона летіла, впала. Вогонь, дим. Дуже страшно. У будинку в даху кілька дірок, багато скла, вікна вилетіли разом з рамами. Одразу кинулася до дітей, у нас в гостях сусідська дівчинка була, заспокоїла їх. Чоловік підручними матеріалами закрив дірки у даху на випадок дощу. Ми досі в шоку...", — зауважила вона.

Тим часом у хаті Людмили вибило вікна й побило дах.

Очевидці розповіли, що сталося / Фото: Суспільне

"І син поруч, у нього теж вікон нема, паркану нема. Усі були вдома, усі живі. Світла нема, то ми поки не можемо навіть скло зібрати. Шифер побило, усе в дірках. Якщо дощ, то буде в хаті. Онук знайшов уламок від ракети... Нам найбільше дісталося. Бо вибухнуло, а ми по діагоналі", — додала вона.

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А ось Вадим був в гостях у тещі під час ракетного удару. У момент падіння уламків вони сиділи з родиною на кухні та вибрались самостійно з пошкодженого будинку

"Поранені жінка та її брат, вони у лікарні. Частина будинку зруйнована, даху немає, знищена веранда", — говорить Вадим.

Нагадаємо, що окупанти атакували Нікополь на Дніпропетровщині - поранені три чоловіки.

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