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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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381
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"Вікно для РФ також закриється": Коваленко розповів, що зміниться на фронті

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Україна поступово посилюватиме протидію російським атакам.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Росія не зможе знищити українську енергетику чи зламати фронт. Водночас єдиний спосіб закінчити війну — це удари по самій РФ та її економіці.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, поширені розмови про нібито неминучий колапс не відповідають дійсності.

«Фронт не обвалиться, як того хочуть росіяни. Їм не вдасться знищити нашу енергетику, не вдасться створити „голод“ та інші апокаліптичні речі, про які сьогодні так активно говорять», — наголосив Коваленко.

Він також звернув увагу на протиповітряну оборону та розробку відповідей на нові загрози. Він зазначив, що ситуація з протидією реактивним «Шахедам» покращуватиметься і «це нинішнє вікно для РФ також закриється».

Водночас очільник ЦПД закликав тверезо оцінювати подальший перебіг подій та готуватися до будь-яких викликів.

«Буде важко, оскільки Путін не готовий закінчувати війну. Треба завжди готуватися до гірших сценаріїв, втім, точно не варто посипати голову попелом. У нас будуть певні речі, які змусять росіян відчути неприємності та біль на їхній території», — повідомив він.

Андрій Коваленко підкреслив, що єдиним шляхом до завершення війни є завдавання ударів по території Росії та її економіці, адже інших варіантів для цього немає.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія атакувала одну з теплоелектростанцій ДТЕК, вдаривши по об’єкту кількома хвилями. Через суттєві пошкодження обладнання ТЕС зупинила свою роботу.

Раніше ми писали, що в Білій Церкві внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на підприємстві. Над містом спостерігається сильний дим, мешканців просять зачинити вікна.

До слова, дрони РФ атакували поїзд на Сумщині. Загорілися локомотив і пасажирський вагон.

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