"Вікно для РФ також закриється": Коваленко розповів, що зміниться на фронті

Війна в Україні / © Associated Press

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Росія не зможе знищити українську енергетику чи зламати фронт. Водночас єдиний спосіб закінчити війну — це удари по самій РФ та її економіці.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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За його словами, поширені розмови про нібито неминучий колапс не відповідають дійсності.

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«Фронт не обвалиться, як того хочуть росіяни. Їм не вдасться знищити нашу енергетику, не вдасться створити „голод“ та інші апокаліптичні речі, про які сьогодні так активно говорять», — наголосив Коваленко.

Він також звернув увагу на протиповітряну оборону та розробку відповідей на нові загрози. Він зазначив, що ситуація з протидією реактивним «Шахедам» покращуватиметься і «це нинішнє вікно для РФ також закриється».

Водночас очільник ЦПД закликав тверезо оцінювати подальший перебіг подій та готуватися до будь-яких викликів.

«Буде важко, оскільки Путін не готовий закінчувати війну. Треба завжди готуватися до гірших сценаріїв, втім, точно не варто посипати голову попелом. У нас будуть певні речі, які змусять росіян відчути неприємності та біль на їхній території», — повідомив він.

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Андрій Коваленко підкреслив, що єдиним шляхом до завершення війни є завдавання ударів по території Росії та її економіці, адже інших варіантів для цього немає.

Війна в Україні — останні новини

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