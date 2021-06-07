Викололи очі та переламали лапки: в Ужгороді діти закатували безпритульних кошенят, волонтери розповіли подробиці

Волонтери вимагають притягнути батьків дітей до відповідальності.

В Ужгороді на вулиці Гвардійські двоє дітей, віком 6 та 8 років, замордували кошенят.

Про це пише mukachevo.net з посиланням на зоозахисників.

Волонтерка Альона Фрайтик розповіла, що діти вбили кількох тварин із особливою жорстокістю - їм переламали лапки та викололи очі. За її даними, родина, у якій виховуються ці діти є неблагонадійною. Батьки малолітніх відмовляється спілкуватись із зоозахисниками. Також жінка побоюється, що діти та дорослі уникнуть відповідальності за знущання із тварин і це може знову повторитись.

"Бездомних кошенят жорстоко вбили, повиколювавши очі та переламавши лапки. Одне кошеня, що вижило після таких "ігор" теж вже сьогодні померло. Ми не змогли його врятувати. З цієї ситуації думаю можна зробити прості висновки - з такими родинами терміново потрібно проводити соціальну роботу, а інакше притягувати до відповідальності. Бо це ненормально", - повідомила Альона Фрайтик.

Нагадаємо, у поліції повідомили, що через закатованих кошенят відкрили кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження над тваринами). Правоохоронці обіцяють з'ясувати усі обставини.

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