Викололи очі, відрізали ніс та вуха і розстріляли: у Бучі окупанти закатували місцевого жителя, який хотів захистити рідне місто

Викололи очі, відрізали ніс та вуха і розстріляли: у Бучі окупанти закатували місцевого жителя, який хотів захистити рідне місто

Кілька жителів Бучі створили загін самооборони, але окупанти їх вбили.

Окупанти жорстоко катували та вбивали людей у Бучі. Шестеро чоловіків вбили через те, що вони хотіли захистити рідне місто.

Про це розповів ексрадник міністра оборони України Юрій Бірюков.

Цю історію йому розповіли місцеві жителі. Їх було 8 чоловіків - жителів Бучі і вони планували сформувати свій загін тероборони.

"Їх було вісім чоловік, і вони всі зникли зі зв'язку з рідними. Їх потім знайшли на вулиці Яблунська. Шестеро з них. З пов'язаними руками, розстріляні з дуже невеликої дистанції. Сьогодні нам показали ще одного із них. З крихітного загону добровольців самооборони, які не встигли розпочати бій. Вони загинули лише за бажання захищати свій будинок. У нього вибили очі.

У нього відрізали носа. У нього відрізали вуха. Потім його застрелили", - розповів Бірюков.

Юрій Бірюков також розмістив світлини закатованого українця.

Нагадаємо, що усю Київську область, яка перебувала під тимчасовою російською окупацією, звільнили Збройні сили України. Коли нарешті українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України. Росіяни грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували. Лише у Бучі Київської області окупанти звірськи вбили щонайменше 300 цивільних людей.