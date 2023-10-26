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Виконувач обов'язків мера Чернігова заявив про обшук ДБР та назвав ймовірну причину

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Виконувач обов'язків мера Чернігова заявив про обшук ДБР та назвав ймовірну причину

Державне бюро розслідувань

Чиновник пов'язує обшук у квартирі зі своїм дописом у Мережі.

У четвер, 26 жовтня, виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако заявив про обшук квартири представниками Державного бюро розслідувань.

Про це він повідомив на своїй сторінці у телеграм-каналі.

Він це пов'язує із дописом у Мережі, у якому йшлося про начебто спроби міської військової адміністрації уникнути відповідальності за ракетний удар Росії по драмтеатру. 

"Ломляться до квартири з обшуком. ДБР. Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі. Демократія? Ні, не чули", - йдеться у його повідомленні.

Пресслужба ДБР станом на ранок не прокоментувала цю інформацію.

Нагадаємо, у Сумах начальника відділу боротьби з хабарями запідозрили в хабарництві.

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Дата публікації
Перегляди
832
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