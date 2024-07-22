Викопали на городі: на Тернопільщині двоє підлітків знайшли реліквію 18 століття (фото)

На Тернопільщині, у Монастириській громаді, двоє підлітків викопали на городі церковний дзвін 18 століття.

Про це "Суспільному" розповів житель села Криниця Станіслав Данчук.

У Монастириській громаді два брати Станіслав та Юрій Данчуки знайшли старовинний дзвін.

На Тернопільщині двоє підлітків знайшли дзвін 18 століття Фото: "Суспільне Тернопіль"

"Дзвін має вагу 21 кілограм, він залитий сріблом", — каже житель села Криниця Станіслав Данчук.

Хлопці розповіли про свої перші враження від знахідки.

На Тернопільщині двоє підлітків знайшли дзвін 18 століття Фото: "Суспільне Тернопіль"

"Зразу був такий адреналін сильний, кричали. Потім взяли його почистили і сказали священнику, що хочемо його віддати в церкву. Я думаю, що ми зробили правильно. Бог нам дасть здоров’я", — розповів Станіслав Данчук.

Завідувач відділу історії обласного центру пам’яток культурної спадщини Володимир Салук розповів, що історію дзвону та звідки він у селі, потрібно дослідити. Згідно з переписом населення 1880 року на цій території проживало лише 10 українців та більше як 5 тис поляків.

"Дзвін дуже давній. Він в хорошому стані, трішки зеленувато-бронзовий. Він за розмірами середній, адже на дзвіниці є декілька дзвонів. Окрім двох слів "Року Божія 1778" більше написів на дзвоні не спостерігається".

Настоятель храму Антон Вербовий розповів, що цей дзвін мають повісити разом з іншими дзвонами, де "є вже готове місце для нього".

Тим часом ТСН.ua писав про знахідку в місті Кьонджу, в Південній Кореї. Тамтешні археологи виявили два стародавні поховання. Це місце, частина колишньої столиці королівства Сілла, розкрило несподівані подробиці про те, як давні корейці ховали своїх померлих.

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