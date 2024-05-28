Викопали тунель та зробили отвір у стіні: затримано підозрюваних за підрив банку у Чернігові – подробиці (фото)

У центрі Чернігова, вранці 6 травня, в приміщенні банку пролунав вибух. Поліцейські затримали двох чоловіків, які здійснили підрив, щоб викрасти понад 5,5 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Так, у ході спецоперації за силової підтримки бійців КОРД підозрюваних затримали у Запорізькій та Миколаївській областях.

Як встановили поліцейські, вміст сховищ банку не було пошкоджено. Проте були зафіксовані ознаки безуспішної спроби викрасти майно клієнтів з комірок у депозитарії, де зберігалось понад 5,5 мільйонів гривень.

"Група осіб проникла до банку шляхом демонтажу підлоги, прикриваючи свої дії пожежею. Спільники викопали та укріпили тунель під землею до підвального приміщення багатоповерхового суміжного будинку, а також підготували отвір у стіні безпосередньо до сховища банку. Однак, через руйнування приміщення внаслідок вибуху, зловмисники не довели свій задум до кінця", - розповіли правоохоронці.

Тунель до підвального приміщення багатоповерхового суміжного до банку будинку / Фото: Національна поліція України

Злочин вчинили 40-річний та 42-річний мешканці Запорізької та Миколаївської областей. Зловмисники раніше вже були судимі за розбійні напади та незаконне зберігання зброї.

Зловмисники, які підірвали банк у Чернігові / Фото: Національна поліція України

Зловмисники, які підірвали банк у Чернігові / Фото: Національна поліція України

За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові на місці удару по "Епіцентру" третій день тривають пошуки.

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