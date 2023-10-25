Використали кілька тисяч яблук: українські школярі створили портрет Шевченка та встановили рекорд

Школярі Новопетрівського ліцею на Одещині створили портрет видатного українського письменника Тараса Шевченка із семи тисяч яблук та встановили рекорд.

Про це повідомила керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

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"Це - рекорд України, який зафіксовано у Новопетрівському ліцеї Великомихайлівської громади на Одещині. Діти своїми ручками створили з яблук портрет Шевченка. Для цього знадобилося 7004 яблука! Площа портрету - 24,442 кв.м. Яблука зібрані із власних садиб учнів ліцею - сорти "Гала", "Чемпіон", "Фуджі", "Голден" та інші", - написала вона.

Окрім того, діти з яблук склали відомі слова, які зараз є символічними для всієї України: "Борітеся - поборете".

"Національний Реєстр Рекордів висловлює подяку неймовірній команді рекордсменів - вчителям, працівникам ліцею, учням, батькам. Навіть не знаю, як вам тепер наважитися розбирати це унікальне яблучне панно. Директорка ліцею Катерина Лаптієнко - ініціаторка вже кількох рекордів. І навіть важко сказати, який з них вражає більше", - підсумувала вона.

Портрет Тараса Шевченка із яблук. Фото: Вєтрова Лана

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