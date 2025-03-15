Використали ключі та розбиту пляшку: у Кременчуцькому районному ТЦК ухилянти вчинили самоскалічення

25-річний чоловік демонстративно роздер собі руки ключами після того як дізнався, що його визнано придатним до служби, того самого дня подібні дії склом від розбитої пляшки повторив 32-річний військовозобов'язаний.

У Кременчуцькому районному ТЦК та СП сталися два випадки ухилення від військової служби шляхом самокалічення.

Деталі розповіли у Полтавському обласному ТЦК та СП.

"Близько 15-ї години 14 березня 2025 року на збірному пункті 25-річний громадянин демонстративно почав шкрябати собі руки ключами після того як дізнався, що його було визнано придатним до військової служби. Близько 18-ї години того самого дня подібні дії склом від розбитої пляшки повторив 32-річний військовозобов'язаний", – йдеться у повідомленні.

В обох випадках первинну медичну допомогу надали лікарі військово-лікарської комісії.

Швидка допомога, що прибувала за викликом чергового ТЦК, констатувала той факт, що загрози життю громадян не було. Але оскільки чоловіки заявляли, що краще вб’ють себе, ніж стануть на захист своєї країни, їх доправили до психіатричного відділення.

"Попри те, що ці ганебні вчинки боягузства і самоушкодження набувають поширення в медіа як "спроба суїциду", командування Полтавського обласного ТЦК та СП розглядає їх саме як спробу ухилення від військової служби. Адже в обох випадках це проводилось демонстративно, на очах у свідків, без жодної загрози для життя чи здоров'я, розуміючи що присутні поруч лікарі встигнуть надати необхідну допомогу. Тож про жодну спробу позбавити себе життя навіть мови бути не може", – йдеться у повідомленні.

У Полтавському обласному ТЦК та СП зазначили, що в обох випадках громадяни вже пройшли ВЛК і були визнані придатними до військової служби (в тому числі – психіатром). Відповідно, вони вже були мобілізованими і очікували на відправлення до навчального центру як військовослужбовці. Тож після лікування їх дії правоохоронці розглядатимуть саме як військових.

Стаття 409 Кримінального кодексу України за ухилення від військової служби шляхом самокалічення в умовах воєнного стану передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Відповідні повідомлення вже направлені до правоохоронних органів.

Нагадаємо, у Харкові працівники ТЦК у балаклавах побилися з цивільними: в хід пішли кастет і пістолет.

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