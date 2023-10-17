Використання ATACMS і ситуація на фронті: головне зі звернення Зеленського

Президент запевнив, що Україна "потужно відповідає на кожен ризик і на кожну загрозу".

Увечері, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Засідання Ставки

Президент провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача та нараду з керівником ГУР Кирилом Будановим.

"Ключові воєнні та зовнішньополітичні питання. Нарада з керівником ГУР. Тривала. Щодо ключових ризиків. Відповідаємо на кожен ризик, на кожну загрозу. Потужно відповідаємо", – зазначив глава держави.

Економічна ситуація

Міністр фінансів Марченко поінформував президента про зустрічі та перемовини з керівниками міжнародних фінансових інституцій. Нещодавно відбулися щорічні збори МВФ та Світового банку.

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"Важлива увага до України. І важливий висновок, який є в багатьох партнерів, у різних лідерів та інституцій: глобальна стабільність, глобальна безпека, розвиток світової економіки прямо повʼязані з тим, що російська агресія проти України повинна завершитися справедливо – відновленням міжнародного порядку, повною силою міжнародного права", – сказав Зеленський.

Відносини з ЄС

За словами президента, Верховна Рада ухвалила необхідне рішення для початку переговорів із Євросоюзом.

"Закон про політично значущих осіб – politically exposed persons – ухвалено. Очікую текст закону на підпис. Завдання наше незмінне – цього року бути готовими відкрити переговори щодо членства України в ЄС. Українську частину роботи для цього виконуємо і виконаємо. Політичне рішення про початок перемовин очікуємо від лідерів країн Євросоюзу", – зазначив він.

Фронт

Президент окремо відзначив воїнів 54-ї окремої механізованої бригади, 68-ї окремої єгерської бригади, 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, які знищують ворога на Лиманському напрямку. І Соледарський напрямок: 92-га окрема штурмова бригада та 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр".

Також Володимир Зеленський підтвердив використання ATACMS на фронті.

"Особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – "атакамси" себе показали", – зазначив глава держави.