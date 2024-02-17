Використання Росією зброї з Північної Кореї: що кажуть ООН

В ООН наголошують на необхідності дотримання санкцій Ради безпеки в контексті повідомлень про застосування РФ північнокорейських балістичних ракет під час ударів по Україні.

Про в коментарі "Укрінформ" сказав речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Ми неодноразово засуджували обстріли цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури… Важливо, щоб усі держави-члени дотримувалися ухвалених санкцій, і в Раді Безпеки наявні механізми для розгляду цих питань", - наголосив представник Альянсу.

Він також зауважив, що в ООН немає можливості перевірити "повідомлення про використання зброї з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни".

Нагадає, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни могли застосувати ракети з Північної Кореї під час масованої атаки РФ 15 лютого. Йдеться про ракети КN-23, уламки яких вже знаходили після російських ударів.

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