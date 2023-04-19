Використання російської в соцмережах: мовний омбудсмен оскаржив рішення суду про скасування штрафу для Терехова

Суд скасував штраф у 3400 грн, накладений на мера Харкова через порушення мовного законодавства.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь оскаржив рішення суду про скасування штрафу для голови Харкова Ігоря Терехова за порушення мовного законодавства.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів про це "УП. Життя".

Штраф був накладений за те, що соцмережі міського голови Харкова велися російською мовою.

10 квітня суд визнав протиправною постанову уповноваженого з захисту державної мови Тараса Кременя щодо порушення мовного законодавства Ігорем Тереховим, і скасував її, разом зі штрафом у 3400 грн.

"Якщо міський голова зміг переконати суд у тому, що його профілі у соціальних мережах є приватними, то мені інформації недостатньо, адже, наприклад, його приватні сторінки веде одразу 8 осіб і у них йдеться виключно про перебіг подій у Харкові", – зазначив омбудсмен..

За його словами, в судовій справі Ігор Терехов постає "не проти Уповноваженого, а проти харків’ян, які подавали скарги".

"Судитися проти громадян України, якщо перефразувати мою постанову про порушення ним мовного законодавства, мені здається, як мінімум, некоректно, бо скаржилися харків’яни", – зауважив Тарас Кремінь.

Після постанови про порушення мовного законодавства Терехов почав вести свої сторінки у соцмережах українською мовою.

Нагадаємо, екснардеп на Харківщині агітував за окупацію Росією України. Він виготовляв агітлистівки, де прославляв країну-агресорку та російського ворога.

Читайте також: