Використання солі на грядках з помідорами: хитрість, яку знають досвідчені городники

Хочете отримати великий врожай помідорів? Необов'язково купувати та використовувати дорогі добрива. Спробуйте підживлення помідорів за допомогою звичайної кухонної солі. Читайте про цей спосіб в матеріалі ТСН.ua.

Кухонна сіль допоможе захистити плоди від шкідників та хвороб. В Telegraf повідомляють, що досвідчені городники досить часто використовують добрива на основі хлориду натрію, адже вони здатні прискорити процес зав'язування помідорів та роблять їх набагато смачнішими.

Підживлення помідорів за допомогою солі: три способи

Якщо ви хочете отримати великий врожай, варто звернути увагу саме на сіль. Це бюджетний та доступний всім спосіб підживлення помідорів, який підходить для багатьох цілей: