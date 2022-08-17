Використання солі на грядках з помідорами: хитрість, яку знають досвідчені городники

Хочете отримати великий врожай помідорів? Необов'язково купувати та використовувати дорогі добрива. Спробуйте підживлення помідорів за допомогою звичайної кухонної солі. Читайте про цей спосіб в матеріалі ТСН.ua.
Кухонна сіль допоможе захистити плоди від шкідників та хвороб. В Telegraf повідомляють, що досвідчені городники досить часто використовують добрива на основі хлориду натрію, адже вони здатні прискорити процес зав'язування помідорів та роблять їх набагато смачнішими.
Підживлення помідорів за допомогою солі: три способи
Якщо ви хочете отримати великий врожай, варто звернути увагу саме на сіль. Це бюджетний та доступний всім спосіб підживлення помідорів, який підходить для багатьох цілей:
- Від хвороб та шкідників - щоб приготувати таке добриво, потрібно взяти 0,25 кг солі та розвести її у 10 літрах води. Кущі розчином потрібно обприскувати раз на місяць. Щоб підсилити дію добрива, можна додати 30 мл натертого господарського мила.
- Підживлення помідорів - таке добриво готувати дуже просто, вам знадобляться одна столова ложка солі, 0,25 кг попелу та 10 літрів води кімнатної температури. Щоб томати добре росли та давали гарний врожай, потрібно поливати їх розчином раз на тиждень.
- Для цукристості плодів - сольовий розчин допоможе також збільшити цукристість помідорів. Щоб його приготувати, візьміть столову ложку солі та розведіть у 10 літрах води. Складом потрібно поливати кущики томатів раз на 10 днів. Щоб отримати ефективний результат, на один кущик розводьте 0,5 літрів розчину.