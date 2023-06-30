Використовував жести та шепіт: правоохоронці розповіли деталі справи нардепа Алексєєва

Депутат начебто обіцяв використати свої зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби.

В Службі безпеки України заявили, що викрила народного депутата, який за гроші ніби-то через суд мав пообіцяв одному з іноземців вирішити питання з отриманням статусу біженця.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Послуги депутат оцінив у 50 тисяч доларів — передача відбувалася у два транші — і правоохоронцям вдалося зняти це на відео. Фігурантом виявився нардеп Сергій Алєксєєв, який представляє партію "ЄС".

Депутат начебто обіцяв використати свої зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби про відмову у наданні іноземцю статусу біженця. У цій справі підозрюваний нині лише нардеп — причетність інших осіб перевіряють.

На спільному брифінгу СБУ, ГПУ та ДБР повідомили, що всі зустрічі з клієнтом нардеп призначав в елітних ресторанах, а гроші отримував лише у себе вдома в закритому котеджному містечку.

Заступник голови СБУ Сергій Наумюк повідомив, що під час зустрічі фігурант використовував умовності, жести та шепіт.

В свою чергу заступник генпрокурора Антон Войтенко заявив, що підозрюваний обізнаний про форми, методи документування того виду злочину, оскільки є заслуженим юристом України та має адвокатський досвід.

В "Європейській Солідарності" підозру однопартійцю називають політичним замовленням. У цьому впевнений і сам Сергій Алєксєєв. Він заявив, що справа повʼязана з його адвокатською діяльністю.

Гроші каже — це оплата за юридичну роботу в справі, яку компанія "Алексєєв Боярчуков і партнери" веде вже понад 2 роки. Наявність грошей у справі не заперечує.

"Хочу підкреслити, що кошти були отримані для мого колишнього партнера у якого вчора помер батько і рамках договору з юридичною компанією. Про хабар навіть в обвинуваченні не йдеться. Натомість мені намагаються інкримінувати шахрайство що не витримує жодної критики, оскільки це була оплата майже дворічної праці адвокатів", - заявив Алєксєєв.

Клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваного вже скерували до суду у Львові.

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Підозра у шахрайстві: СБУ викрила народного депутата

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів призначив Олену Думу на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами, попри застереження антикорупційних громадських організацій та західних партнерів.

Крім того, ми раніше інформували, що голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього 800 тис. гривень застави.

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