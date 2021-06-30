Викрадали гроші з банківських карток: у Миколаєві накрили шахрайський call-центр 

У місті працювали відразу декілька офісів.

У Миколаєві правоохоронці викрили call-центр, через який шахраї обманювали громадян по телефону і знімали гроші з їх банківських карток.

Як повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області, правоохоронці виявили декілька офісів у різних куточках обласного центру, 62 одиниці комп’ютерної та мобільної техніки, майже 190 СІМ-карток різних операторів та близько 30 операторів під час санкціонованих обшуків у call-центрі.

Організував діяльність центру 28-річний житель Миколаєва, допомогу в пошуку і вербуванні операторів йому надавали дві місцеві мешканки.

Шахраї орендували офісні приміщення, які облаштовували необхідною оргтехнікою та методичними матеріалами для навчання "співробітників". Після проходження навчання кандидат повинен був скласти іспит на знання алгоритму дій "дзвінок співробітника правоохоронних органів" та "дзвінок співробітника банку", після якого допускався до роботи в call-центрі.

Потім зловмисники випитували у громадян інформацію про реквізити банківських карток, а, отримавши доступ до рахунків, виводили гроші на підконтрольні рахунки. Вони представляючись слідчими та працівниками банківських установ.

У результаті слідчих дій правоохоронці вилучили з офісів call-центру 33 системних блоки, 2 ноутбуки, 27 мобільних телефонів, 189 сім-карток різних мобільних операторів та банківські картки, а також документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Миколаєві бабусю обманули за схемою "ваш родич у лікарні". Шахраєві вдалося забрати у 81-річної пенсіонерки 9 тисяч гривень.

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