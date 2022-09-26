Викрадали і катували людей: в Одесі знешкодили банду "злодія в законі" на прізвисько "Антимос" (фото)

СБУ під час спецоперації в Одесі нейтралізувала потужне злочинне угруповання так званого сухумо-кутаїського клану.

Спецслужба затримала трьох активних учасників банди, серед яких є чинний співробітник одного з регіональних правоохоронних органів.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, діяльність всієї банди координував один із впливових представників кримінального світу – "злодій в законі" на прізвисько "Антимос". Через внесення до санкційного списку РНБО йому було заборонено в’їзд до України, тож він керував злочинною діяльністю з території однієї з країн Близького Сходу, де нещодавно помер.

"Зловмисники тероризували мешканців півдня України та "вибивали" гроші з місцевих підприємців. Якщо ті відмовлялися сплачувати "данину", до них застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи", - розповіли у спецслужбі.

За оперативними даними, учасники банди причетні до викрадення і катування людей, щоб отримати "викуп" за їхнє звільнення.

Такі незаконно здобуті гроші використовували для наповнення "злодійської каси" та підтримки засуджених поплічників у в'язницях.

Крім того, лідери угруповання намагалися поширити свій злочинний вплив на територію причорноморського регіону. Для цього вони залякували людей і вчиняли на них розбійні напади з особливою жорстокістю.

За даними слідства, до складу банди входило декілька мешканців Одеси, зокрема "кримінальники", які раніше притягалися до відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

Встановлено, що зловмисники намагались "вибити" 200 тис. дол. з одеського підприємця.

Під час оперативної комбінації співробітники СБУ із залученням бійців спецпідрозділу ЦСО "А" запобігли розбою, задокументували злочини угруповання і затримали трьох активних учасників.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили: реактивну протитанкову гранату, пістолет Макарова, бойову гранату Ф-1, набої до стрілецької зброї різного калібру.

Все це відправили на експертизу.

Наразі затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України та взяли їх під варту без можливості внесення застави. За скоєне їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Наразі правоохоронці намагаються притягнути до відповідальності всіх винних осіб.

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