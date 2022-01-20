Викрадали людей та вибивали борги: в Одесі двоє прикордонників організували банду (фото, відео)

Викрадали людей та вибивали борги: в Одесі двоє прикордонників організували банду (фото, відео)

Члени злочинної групи представлялися своїм жертвам співробітниками Нацполіції, СБУ та інших правоохоронних органів.

У Службі безпеки України повідомили про затримання в Одесі злочинної групи, до складу якої входили співробітники структурних підрозділів Держприкордонслужби. Учасники банди тероризували мешканців Одеської області, викрадали людей і вимагали у них гроші.

У пресслужбі СБУ уточнили, що співробітники спецслужби затримали двох прикордонників-організаторів банди на спробі викрадення людини.

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Під час слідства встановлено, що члени злочинної групи представлялися своїм жертвам співробітниками Нацполіції, СБУ та інших правоохоронних органів. Вони здійснювали незаконні затримання громадян під вигаданими приводами та вибивали з них гроші за нібито непритягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, зловмисники проводили несанкціоновані обшуки і обкрадали оселі мешканців обласного центру.

“Задокументовано факти протиправних дій щодо місцевого підприємця. Учасники угруповання, погрожуючи насильством і фізичною розправою, вимагали з нього сплатити “борг”, - повідомили в СБУ.

У межах кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше у Національній поліції повідомили про припинення діяльності організованої злочинної групи, учасники якої організували розгалужену мережу місць із надання сексуальних послуг за грошову винагороду. Злочинна група діяла на території 15-ти областей та в місті Києві.

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