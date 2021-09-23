Викрадали людей та вибивали вигадані борги: в Одеській області затримали банду (відео)

Затримані створювали штучні конфлікти з містянами.
Співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію із затримання чотирьох учасників злочинного угруповання в Одеській області. Учасники банди залякували, тероризували та викрадали мешканців і гостей міста Южне.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
За версією слідства, затримані створювали штучні конфлікти з містянами, після чого вимагали гроші та майно. Аби "мотивувати" потерпілих, чоловіки вдавалися до фізичної розправи та психологічного тиску, зазначили в СБУ.
Напередодні затримання фігуранти справи нібито готувалися до викрадення мешканця міста Южне. За даними слідства, затримані намагалися "вибити" з чоловіка земельну ділянку вартістю 200 тисяч гривень в обмін на "погашення" вигаданого боргу.
"Співробітники СБУ встановили місце перебування всіх учасників угруповання і затримали їх. На момент спецоперації зловмисники перевозили власника земельної ділянки у багажнику автомобіля, до нього застосовували тортури", – йдеться в повідомленні.
Справу кваліфікували за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Раніше стало відомо, що викрито групу псевдополіцейських, які займалися розбоями та вимаганням на території Києва.